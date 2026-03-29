В Прикамье на 2,5% за год выросло количество госпитализаций с инсультами

Краевая служба скорой медицинской помощи подвела итоги работы за 2025 год. В течение последних лет наметилась тенденция к снижению обращений в скорую помощь.
Всплеск пришелся на 2021 год — более 800 тыс. обращений. Значительный спад произошел в 2024 и 2025 годах с 665 790 до 643 618. При этом средняя суточная нагрузка на одну бригаду «скорой» остается высокой. В среднем по краю она выполняет 10 вызовов в сутки, в зоне обслуживания Пермской станции СМП — 13 вызовов. В краевой службе учреждения это объяснили сокращением кадров.
В прошлом году на территории Прикамья госпитализировали 10 521 пациента с острыми нарушениями мозгового кровообращения, что превышает показатель 2024 года — 10 275 пациентов. При этом, в профильные медицинские учреждения региона госпитализируют 99,5% пострадавших от инсультa. Это одно из лучших значений в стране.
В регионе общепрофильные бригады «скорой» за прошедший год приняли более 545 685 вызовов в неотложной форме. На экстренные вызовы при угрозе жизни совершили 97 933 выезда. В «неотложку» при поликлиниках СМП передала 68 859 пациентов, не имеющих возможность посетить врача самостоятельно.