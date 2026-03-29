Белорусские водители должны останавливаться при виде серых жаб на дороге

Ученые сообщили о начале массовой миграции серых жаб, которые выпрыгивают на дорогу, из-за чего белорусские водители должны быть особенно внимательными. Подробности рассказали в Национальном парке «Припятский».
Ученые напомнили, что весной лягушки, жабы и тритоны после зимней спячки отправляются на нерест к водоемам. Сегодня их пути могут пролегать через автомагистрали, и даже не очень интенсивное движение на дороге способно погубить местную популяцию земноводных или сделать ее малочисленной.
— Достаточно всего 60 автомобилей в час, чтобы создать угрозу популяции земноводных, — прокомментировали в нацпарке.
Лягушки, жабы и тритоны могут преодолеть путь от 500 метров до трех километров, направляясь к водоему. В пик миграции плотность амфибий на дороге в «миграционных коридорах» может достигать нескольких особей на квадратный метр.
Но из-за того, что жабы идут медленно, а лягушки прыгают низко, водители их плохо видят. Поэтому ученые сказали белорусским водителям быть особенно внимательными в таких местах, сбавлять скорость до 30 — 40 километров в час, стараться объезжать жаб на дороге, обращать внимание на дорожный знак «Осторожно, лягушки». Увидев лягушку на асфальте, нужно аккуратно помочь ей перейти в нужную сторону — к влажной траве или воде.
В Национальном парке «Припятский» коридоры миграции лягушек расположены между населенными пунктами Хвоенск и Переров, а также в деревнях Переровский Млынок и Хлупин Житковичского района.