Белорусские водители должны останавливаться при виде серых жаб на дороге

Но из-за того, что жабы идут медленно, а лягушки прыгают низко, водители их плохо видят. Поэтому ученые сказали белорусским водителям быть особенно внимательными в таких местах, сбавлять скорость до 30 — 40 километров в час, стараться объезжать жаб на дороге, обращать внимание на дорожный знак «Осторожно, лягушки». Увидев лягушку на асфальте, нужно аккуратно помочь ей перейти в нужную сторону — к влажной траве или воде.