В Ростовской области задержали мужчину, который семь лет скрывался от правосудия

В Ростовской области задержали мужчину, который семь лет находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУФСИН России по Ростовской области.
В 2019 году Таганрогский городской суд признал уроженца Белгородской области виновным в мошенничестве и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако мужчина успел скрыться от правосудия, и его объявили в федеральный розыск.
Сотрудники ГУФСИН установили местонахождение осужденного, и 25 марта 2026 года он был задержан в Таганроге. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе, после чего по решению суда будет направлен в колонию для отбывания наказания.
