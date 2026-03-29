В Ростовской области задержали мужчину, который семь лет скрывался от правосудия

Осужденный за мошенничество беглец был задержан и отправлен в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали мужчину, который семь лет находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУФСИН России по Ростовской области.

В 2019 году Таганрогский городской суд признал уроженца Белгородской области виновным в мошенничестве и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако мужчина успел скрыться от правосудия, и его объявили в федеральный розыск.

Сотрудники ГУФСИН установили местонахождение осужденного, и 25 марта 2026 года он был задержан в Таганроге. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе, после чего по решению суда будет направлен в колонию для отбывания наказания.

