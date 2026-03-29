В Волгограде стартовал инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди

В Волгоградской области начался X Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Это масштабное событие собрало более 500 человек: школьников, родителей, учителей, студентов, социальных работников и молодых специалистов. Фестиваль проходит в рамках общероссийской недели информации об аутизме и объединяет различные организации, которые помогают детям и взрослым с особенностями развития, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
По информации регионального комитета образования и науки, программа юбилейного фестиваля очень насыщенная. Она включает свыше 30 мероприятий: информационные, творческие, наставнические, семейные и консультационные площадки, конкурсы и марафоны. Для самых маленьких и школьников организовали флешмобы «РАСкрасим мир в синий» и «Зажги синим». Также можно посетить выставки детского творчества «Яркие кРАСки детства», «Мир один на всех!» и принять участие в конкурсе «Мир РАСкрасим вместе!».
Для педагогов и других специалистов подготовили профессиональные мероприятия. Это мастер-классы по арт-терапии, которые развивают мелкую моторику и навыки общения, а также практические тренинги по работе с учениками с РАС. Представят презентации на темы «Развитие учебной мотивации у детей с ОВЗ» и «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с РАС». Пройдут семинары и конференции, где обсудят проблемы и перспективы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тематические зоны фестиваля работают в нескольких учреждениях Волгограда и Волгоградской области. Среди них волгоградские школы-интернаты № 2 и № 5, котовская школа-интернат, волгоградская школа дифференцированного обучения, школа № 17 Камышина. Также в списке реабилитационные центры для детей-инвалидов «Доверие» и «Надежда», детский сад № 279 Волгограда, музейно-выставочный центр Красноармейского района, ВГСПУ, музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова и волгоградский планетарий.