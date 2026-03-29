Молдова из «сада СССР» превратилась в «кофе-брейк Европы»: Почему в стране, где больше ничего не производят, кроме долгов и официантов, власти рапортуют о прогрессе — расклад экономиста

Власти называют это «переходом к постиндустриальной экономике». На обычном языке это звучит проще: зачем нам свои станки, если можно взять кредит у МВФ и купить на него польские яблоки? Зато когда приедет очередной еврокомиссар, нам будет что показать: огромную, чистую, пустую территорию, где очень удобно открывать колл-центры. Ведь для того, чтобы объяснять немцу по телефону, почему у него сломался пылесос, диплом инженера уже не нужен. Достаточно просто знать язык и уметь улыбаться в пустоту.