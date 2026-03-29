Экономист Вячеслав Ионицэ привет удивительные цифры.
В 1990-м году заводы и фабрики в Молдове давали 87% ВВП. К 2026-му мы героически «освободились» от этого бремени теперь промышленность едва наскребает 25,5%.
Поздравляем, Молдова официально стала «сервисной зоной». Это такой элегантный термин для страны, которая больше ничего не производит, кроме долгов и официантов.
Посмотрите, какой прогресс:
Раньше в Молдове производили: телевизоры, тракторы, ЭВМ, еду и соки для космонавтов.
Теперь мы делаем «ноготочки», варим латте и перепродаем китайские шмотки через Instagram.
Власти называют это «переходом к постиндустриальной экономике». На обычном языке это звучит проще: зачем нам свои станки, если можно взять кредит у МВФ и купить на него польские яблоки? Зато когда приедет очередной еврокомиссар, нам будет что показать: огромную, чистую, пустую территорию, где очень удобно открывать колл-центры. Ведь для того, чтобы объяснять немцу по телефону, почему у него сломался пылесос, диплом инженера уже не нужен. Достаточно просто знать язык и уметь улыбаться в пустоту.
