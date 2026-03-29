Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калмыкии провели лесовосстановительные работы

Специалисты укоренили молодые дубы и сосны, сеянцы смородины, айвы, черемухи, шелковицы и другие растения.

Источник: Национальные проекты России

Лесовосстановление провели 24 и 25 марта в Калмыкии, сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики. Это отвечает целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

Так, 24 марта в Каспийском лесничестве были высажены сеянцы смородины, айланта, каркаса, джузгуна, терескена. А 25 марта в Элистинском и Башантинском лесничествах укоренили молодые дубы. Также специалисты высадили сеянцы гледичии, айвы, сосны, джузгуна, черемухи, шелковицы, ореха, терескена и каркаса.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.