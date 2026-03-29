На конкурс туристических проектов Кузбасса подали почти 190 заявок

Региональный конкурс туристических проектов «ВИЗИТ КУЗБАСС — 2026» проходит в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство». На мероприятие подали 187 заявок по 4 направлениям, сообщили в министерстве туризма региона.
Уточним, задача конкурса — поддержать лучшие проекты в событийном туризме, разработку новых маршрутов и сувенирных продуктов, а также подготовку экскурсоводов. Лидером по количеству проектов второй год подряд становится номинация «Туристический сувенир» — 89 заявок.
На событийное направление конкурса подали 44 заявки. На «Туристические маршруты» зарегистрировано 38 заявок, причем 5 из них относятся к промышленному туризму и предполагают экскурсии на действующие производства.
В конкурсе экскурсоводов впервые участвуют студенты и школьники. Всего в номинации 16 заявок, из которых 4 — от воспитанников гимназии № 21 Кемерова и учащихся Новокузнецкого профессионального колледжа им. Т. А. Кучерявенко. С 27 апреля стартует очная защита лучших проектов конкурса перед экспертным жюри.
Отметим, что в этом сезоне в конкурсе появилась новая номинация «Наставничество», предназначенная для опытных мастеров, желающих представить работы своих учеников. Еще одно нововведение — специальные подноминации, приуроченные к Году единства народов России.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.