Невролог рассказала, как сон под телевизор влияет на развитие инсульта

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Невролог Татьяна Хребтова рассказала, как сон под телевизор влияет на развитие инсульта и других проблем с сердечно-сосудистой системой.
«Экран телевизора дает мерцающий свет и постоянные изменения яркости. На подобные изменения мозг реагирует сильнее, чем на стабильный тусклый источник освещения. Звук от телевизора вызывает микропробуждения. Человек их не помнит, но они портят непрерывность сна. Мозг не выключается полностью и частично продолжает обрабатывать значимые сигналы», — сказала Хребтова интернет-изданию «Лента.ру».
Врач отметила, что регулярный плохой сон приводит к повышению давления и уровня сахара в крови, а также к развитию скрытого воспаления в организме. Всё это повышает риск развития инсульта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. По словам эксперта, особенно осторожными следует быть людям с гипертонией, диабетом, ожирением, нарушениями липидного обмена, апноэ сна, мерцательной аритмией и курящим.