В новосибирском Академпарке прошел круглый стол по развитию туротрасли

Мероприятие объединило представителей власти и экспертов.

Источник: Национальные проекты России

Круглый стол, посвященный актуальным вопросам развития туристической отрасли, состоялся в новосибирском Академпарке, сообщили в министерстве экономического развития региона. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятие вошло в программу Дней Санкт-Петербурга в Новосибирской области и объединило представителей региональной власти, образовательных учреждений и экспертов в сфере гостеприимства. Ключевыми темами для обсуждения стали «Кадровый потенциал» и «Развитие научно-образовательного туризма».

В Новосибирской области специальностям, востребованным в туристической отрасли, обучают как в средне-специальных учебных заведениях, так и в университетах. Например, студенты и выпускники Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса проходят практику в зарубежных странах и крупных сетевых отелях.

Кроме того, в Новосибирской области развивается сфера промышленных экскурсий. Так, Бердский электромеханический завод открыт для подобного рода мероприятий, поскольку заинтересован в притоке молодых кадров.

По итогам обсуждений были достигнуты предварительные договоренности о взаимодействии между профильными колледжами и университетами Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Это позволит вывести межрегиональное сотрудничество в сфере подготовки кадров для туризма на новый уровень.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.