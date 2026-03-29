В новосибирском Академпарке прошел круглый стол по развитию туротрасли

Круглый стол, посвященный актуальным вопросам развития туристической отрасли, состоялся в новосибирском Академпарке, сообщили в министерстве экономического развития региона. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Мероприятие вошло в программу Дней Санкт-Петербурга в Новосибирской области и объединило представителей региональной власти, образовательных учреждений и экспертов в сфере гостеприимства. Ключевыми темами для обсуждения стали «Кадровый потенциал» и «Развитие научно-образовательного туризма».
В Новосибирской области специальностям, востребованным в туристической отрасли, обучают как в средне-специальных учебных заведениях, так и в университетах. Например, студенты и выпускники Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса проходят практику в зарубежных странах и крупных сетевых отелях.
Кроме того, в Новосибирской области развивается сфера промышленных экскурсий. Так, Бердский электромеханический завод открыт для подобного рода мероприятий, поскольку заинтересован в притоке молодых кадров.
По итогам обсуждений были достигнуты предварительные договоренности о взаимодействии между профильными колледжами и университетами Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Это позволит вывести межрегиональное сотрудничество в сфере подготовки кадров для туризма на новый уровень.
