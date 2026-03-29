В Санкт-Петербурге стартовала подготовка к новому дорожному сезону

Весенняя подготовка дорожников к предстоящему строительному сезону началась в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
На асфальтобетонных заводах проводят плановый ремонт установок, ревизию электронных и газовых систем, проверяют состояние конвейерных лент, смазывают подшипниковые узлы и шарнирные соединения, очищают оборудование от загрязнений. Также на заводах анализируют потребность в асфальтобетонной смеси, подготавливают складские площадки и формируют необходимый запас материалов.
Еще на данном этапе проводится техническое обслуживание парка дорожной техники, включая диагностику, профилактический ремонт, замену изношенных деталей, а также проверку работоспособности всех систем. Формируются и обучаются новые рабочие бригады.
В новом сезоне работ в городе планируется отремонтировать 5 км Волхонского шоссе, 4,5 км Большого Сампсониевского проспекта, а также участок проспекта Мечникова длиной в 1,5 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.