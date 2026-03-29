В Бахчисарайском районе Крыма создадут детский центр на базе библиотеки

Будет проведен комплексный ремонт двух залов.

Детский культурно-просветительский центр будет создан на базе Железнодорожненской библиотеки № 13 в Бахчисарайском районе Крыма в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в аппарате совета министров республики.

В библиотеке будет проведен комплексный ремонт двух залов с функциональным зонированием пространства. Там подготовят зоны для малышей, чтения, индивидуальной работы, а также многофункциональный зал-трансформер. На данном этапе специалисты заменили напольное покрытие, сделали потолок, выровняли и покрасили стены, а также заменили двери. Готовность ремонтных работ составляет 90%.

Учреждение оснастят новой компьютерной техникой, обеспечат высокоскоростным интернетом и пополнят книжный фонд новыми изданиями для детей и подростков. Будут выделены специальные помещения под современное оборудование, в том числе современные акустические системы и интерактивные видеопанели. Там будут проводить мастер-классы и образовательные занятия, лекции и творческие встречи.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
