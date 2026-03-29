Пять человек задержали по делу об убийстве политолога Груздя в ЮАР

В Йоханнесбурге пять подозреваемых предстанут перед судом по делу об убийстве политолога еврейского происхождения Стивена Груздя — старшего научного сотрудника Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), передает News24. Стивен Груздь возглавлял программу по африканскому управлению и дипломатии SAIIA. Его научные интересы охватывали внешнюю политику ЮАР, а также отношения между Россией и африканскими странами.
Как пишет Times of Israel, подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве, похищении и ограблении при отягчающих обстоятельствах. Явка в суд назначена на понедельник.
О пропаже Груздя сообщила вечером 27 марта Организация по обеспечению безопасности (CSO) еврейской общины в Йоханесбурге. Началась поисковая операция. Тело было найдено спустя два дня «в отдаленном месте» — один из подозреваемых после допроса привел туда полицейских. Times of Israel со ссылкой на полицию указывает, что нет признаков, указывающих на антисемитский характер преступления.
Власти уточнили, что ни один из арестованных подозреваемых не имел связей с террористическими организациями или террористических мотивов. Расследование продолжается.
