На подмосковном «Коломенском трамвае» провели экскурсию для ветеранов СВО

Гостям рассказали об особенностях работы депо.

Предприятие «Коломенский трамвай» 23 марта провело экскурсию для ветеранов СВО по программе «Промышленный туризм», которая реализуется при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Гостям рассказали об особенностях работы депо и о том, какие специалисты требуются предприятию. Фронтовики также узнали о вариантах обучения новым профессиям. Некоторые участники встречи сразу заинтересовались учебными курсами.

Как сообщила начальник службы эксплуатации компании «Коломенский трамвай» Елена Калинина, курсы для обучения по специальности «Водитель трамвая» проводятся дважды в год. Все, кто прошел профессиональный отбор и получи водительское удостоверение, гарантированно будут приняты на работу.

«Промышленные экскурсии важны для наших ребят: они могут на практике увидеть, как работает производство, познакомиться с современными технологиями и профессиями. Это помогает им задуматься о будущем и, возможно, выбрать карьеру в промышленной сфере», — отметил председатель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Марина Родченко и руководитель коломенской Ассоциации ветеранов СВО Алексей Каратеев.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.