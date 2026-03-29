На подмосковном «Коломенском трамвае» провели экскурсию для ветеранов СВО

Предприятие «Коломенский трамвай» 23 марта провело экскурсию для ветеранов СВО по программе «Промышленный туризм», которая реализуется при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Гостям рассказали об особенностях работы депо и о том, какие специалисты требуются предприятию. Фронтовики также узнали о вариантах обучения новым профессиям. Некоторые участники встречи сразу заинтересовались учебными курсами.
Как сообщила начальник службы эксплуатации компании «Коломенский трамвай» Елена Калинина, курсы для обучения по специальности «Водитель трамвая» проводятся дважды в год. Все, кто прошел профессиональный отбор и получи водительское удостоверение, гарантированно будут приняты на работу.
«Промышленные экскурсии важны для наших ребят: они могут на практике увидеть, как работает производство, познакомиться с современными технологиями и профессиями. Это помогает им задуматься о будущем и, возможно, выбрать карьеру в промышленной сфере», — отметил председатель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Марина Родченко и руководитель коломенской Ассоциации ветеранов СВО Алексей Каратеев.
