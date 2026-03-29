В Великом Новгороде обновили травматологическое отделение детской больницы

Для юных пациентов там создали безбарьерную среду и оборудовали игровую комнату.

Травматологическое отделение Новгородской областной детской больницы открыли после ремонта, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Модернизация лечебных учреждений отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Помещения стали удобнее для юных пациентов. Например, дверные проемы были расширены. Теперь они не станут помехой для пациентов на каталках и колясках. Еще в отделении установили специальные поручни, обновили санузлы и душевые. В палатах появилась современная мебель. Кроме того, для детей оборудовали игровую комнату. Также были отремонтированы процедурный кабинет, перевязочная и гипсовая, установлены новые кушетки, столы для хранения медицинских изделий и лекарств.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.