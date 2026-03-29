Фоторепортаж из Объединенного института ядерных исследований

В Дубне продемонстрировали коллайдер NICA, где совсем скоро начнутся эксперименты, нацеленные на получение квакр-глюонной плазмы, существовавшей, как считается, в моменты зарождение Вселенной. В Объединенном институте ядерных исследований, который в этом году отмечает 70-летний юбилей, состоялась сессия Комитета полномочных представителей стран-участниц ОИЯИ. С этого года учёные планируют провести первые научные эксперименты на коллайдере NICA.Журналистам показали ускорительный комплекс института, где уже летом свое штатное место займет детектор MPD весом 1300 тонн. Детектор будет фиксировать столкновения элементов друг с другом и рождение квакр-глюонной плазмы.