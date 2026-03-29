Синоптик сообщил о приближении Москвы к новому температурному рекорду

Днем 29 марта в Москве воздух прогрелся до +16,7 °C, предыдущий рекорд этого дня — +17,4 °C — был зафиксирован в 2020 году, в столице вероятен новый рекорд тепла, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он уточнил, что такой показатель был зафиксирован на столичной метеостанции ВДНХ.
«Столько же в Тушино. МГУ — +16,6 °C; в центре Москвы, на Балчуге, сейчас +17,8. Такие температурные показатели соответствуют климатической норме второй пентады мая», — сказал Тишковец.
Он добавил, что воздух продолжает прогреваться.
Ранее Тишковец в телеграм-канале допустил вероятность возврата в начале апреля — перед Пасхой — весенних холодов с переходом осадков в том числе и в снег. Позднее синоптик сообщил, что снег в столице к концу марта полностью исчезнет.
28 марта синоптик Михаил Леус также сообщил, что в Москве и области ожидается аномально высокая температура воздуха, уже в начале апреля воздух прогреется до +17…+19 °С.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.