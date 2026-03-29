В Смоленской области благоустроят 42 общественные и 27 дворовых территорий

Напомним, что в 2025 году по нацпроекту в регионе благоустроили 87 пространств. Среди них — парки, скверы, набережные и дворы. Например, в Смоленске на площади Победы обновили сквер перед кинотеатром «Октябрь». Там заменили лавочки, установили качели. Дополнительным украшением стала архитектурно‑художественная подсветка памятника «Защитникам и освободителям Смоленска» и участка крепостной стены.