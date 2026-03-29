В Смоленской области благоустроят 42 общественные и 27 дворовых территорий

Работы по благоустройству 42 общественные и 27 дворовых территорий проведут в Смоленской области в 2026 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Кроме того, работы по благоустройству проведут и по другим госпрограммам. Например, при их поддержке оборудуют 36 детских площадок в муниципалитетах региона.
Напомним, что в 2025 году по нацпроекту в регионе благоустроили 87 пространств. Среди них — парки, скверы, набережные и дворы. Например, в Смоленске на площади Победы обновили сквер перед кинотеатром «Октябрь». Там заменили лавочки, установили качели. Дополнительным украшением стала архитектурно‑художественная подсветка памятника «Защитникам и освободителям Смоленска» и участка крепостной стены.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.