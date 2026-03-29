Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленской области благоустроят 42 общественные и 27 дворовых территорий

Также в муниципалитетах региона смонтируют 36 детских площадок.

Работы по благоустройству 42 общественные и 27 дворовых территорий проведут в Смоленской области в 2026 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, работы по благоустройству проведут и по другим госпрограммам. Например, при их поддержке оборудуют 36 детских площадок в муниципалитетах региона.

Напомним, что в 2025 году по нацпроекту в регионе благоустроили 87 пространств. Среди них — парки, скверы, набережные и дворы. Например, в Смоленске на площади Победы обновили сквер перед кинотеатром «Октябрь». Там заменили лавочки, установили качели. Дополнительным украшением стала архитектурно‑художественная подсветка памятника «Защитникам и освободителям Смоленска» и участка крепостной стены.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.