В Саратове открыли фиджитал‑центр

Его создали на базе «Протон-Арены».

Источник: Национальные проекты России

Фиджитал-центр открыли на базе «Протон-Арены» в Саратове, сообщили в министерстве спорта региона. Создание таких пространств способствует достижению целей госпрограммы «Спорт России».

Центр оснащен разнообразным высокотехнологичным оборудованием. Там есть зоны с игровыми компьютерами и консолями, автосимуляторы, комплекты виртуальной реальности. Кроме того, в центре оборудованы отдельные площадки для лазертага и гонок дронов. Там можно попробовать свои силы в новых технологичных дисциплинах, развить навыки командной работы и стратегического мышления.

Особое внимание при создании центра уделили использованию инновационных решений. Речь идет в том числе об отечественных технологических и программных разработках. Отмечается, что центр уже принял первых гостей. Ими стали школьники.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.