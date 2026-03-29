В деревне 1‑я Моква Курской области обустроят детскую и спортивную площадку

Детскую и спортивную площадку обустроят в деревне 1‑я Моква в Курской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ и ТЭК региона.
Территорию уже привели в порядок. Там, в частности, провели субботник. Отмечается, что новая площадка станет полноценной зоной для активного досуга местных жителей.
«Деревня… богата своей историей и достопримечательностями. Благодаря такому проекту даже такой маленький населенный пункт, как наша деревня, имеет возможность развиваться и облагораживаться», — отметил глава Моковского сельсовета Руслан Воробьев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.