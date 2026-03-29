Медреабилитацию в Кировской области за год прошли свыше 10 тысяч пациентов

Региональные лечебные учреждения в 2025-м получили 195 единиц оборудования, необходимого при восстановлении здоровья пациентов.

Свыше 10 тысяч взрослых пациентов прошли медицинскую реабилитацию в Кировской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона. Создание условий для восстановления здоровья россиян отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Всего в регионе работают 22 отделения медреабилитации. Лечебные учреждения в Кировской области оснащают необходимой техникой для восстановления здоровья пациентов. Например, в 2025 году медорганизации получили 195 единиц реабилитационного оборудования. В арсенале врачей есть пассивные тренажеры для суставов, стабилоплатформы с биологической обратной связью, имитаторы ходьбы. Также медики используют в работе с пациентами оборудование для развития координации и равновесия, аудиовизуальные комплексы.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.