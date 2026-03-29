Медреабилитацию в Кировской области за год прошли свыше 10 тысяч пациентов

Всего в регионе работают 22 отделения медреабилитации. Лечебные учреждения в Кировской области оснащают необходимой техникой для восстановления здоровья пациентов. Например, в 2025 году медорганизации получили 195 единиц реабилитационного оборудования. В арсенале врачей есть пассивные тренажеры для суставов, стабилоплатформы с биологической обратной связью, имитаторы ходьбы. Также медики используют в работе с пациентами оборудование для развития координации и равновесия, аудиовизуальные комплексы.