Женщина узнала о раке поджелудочной железы 4 стадии после «пустякового симптома»

53-летняя британка Сара Уильямс узнала о раке поджелудочной железы четвёртой стадии после, казалось бы, незначительного симптома — проблем с кишечником. Об этом пишет Daily Mail.
Сначала женщина обратилась к врачу с жалобами на работу кишечника, однако ей порекомендовали лишь купить слабительное. Спустя некоторое время она заметила пожелтение белков глаз и решила пройти компьютерную томографию.
Уже на следующий день после обследования врачи поставили диагноз. По словам Сары, новость стала для неё шоком, хотя она и чувствовала, что с организмом происходит что-то серьёзное.
Женщине провели сложную операцию по удалению опухоли и назначили курс химиотерапии, но лечение пришлось остановить из-за ухудшения показателей крови. Позже медики выявили у неё крупный абсцесс печени, а метастазы распространились на лёгкие и другие органы.
Сейчас Уильямс собирает средства на лечение в частных клиниках, чтобы не ждать помощи в государственной системе здравоохранения. Она продолжает бороться за жизнь и надеется на выздоровление.
Читайте также: «Mirror: боль в плече может быть симптомом рака печени».