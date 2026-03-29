Женщина узнала о раке поджелудочной железы 4 стадии после «пустякового симптома»

53-летняя британка Сара Уильямс узнала о раке поджелудочной железы четвёртой стадии после, казалось бы, незначительного симптома — проблем с кишечником.

53-летняя британка Сара Уильямс узнала о раке поджелудочной железы четвёртой стадии после, казалось бы, незначительного симптома — проблем с кишечником. Об этом пишет Daily Mail.

Сначала женщина обратилась к врачу с жалобами на работу кишечника, однако ей порекомендовали лишь купить слабительное. Спустя некоторое время она заметила пожелтение белков глаз и решила пройти компьютерную томографию.

Уже на следующий день после обследования врачи поставили диагноз. По словам Сары, новость стала для неё шоком, хотя она и чувствовала, что с организмом происходит что-то серьёзное.

Женщине провели сложную операцию по удалению опухоли и назначили курс химиотерапии, но лечение пришлось остановить из-за ухудшения показателей крови. Позже медики выявили у неё крупный абсцесс печени, а метастазы распространились на лёгкие и другие органы.

Сейчас Уильямс собирает средства на лечение в частных клиниках, чтобы не ждать помощи в государственной системе здравоохранения. Она продолжает бороться за жизнь и надеется на выздоровление.

