Более 70 компаний Пензенской области повышают свою эффективность

Специалисты регионального центра компетенций имеют опыт работы на крупных предприятиях и проходят 9-месячную подготовку с аттестацией в Федеральном центре компетенций. Их работа на предприятии длится до 6 месяцев и включает три этапа. На первом подготовительном этапе проводятся формирование команды и обучение инструментам бережливого производства, на втором — диагностика, включающая анализ цикла и выявление «узких мест», а на третьем — начинается внедрение изменений, при котором создается эталонный участок с применением инструментов бережливого производства.