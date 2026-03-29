Более 70 компаний Пензенской области повышают свою эффективность

Свыше 70 предприятий Пензенской области присоединились с 2019 года к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемому в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.
Специалисты регионального центра компетенций имеют опыт работы на крупных предприятиях и проходят 9-месячную подготовку с аттестацией в Федеральном центре компетенций. Их работа на предприятии длится до 6 месяцев и включает три этапа. На первом подготовительном этапе проводятся формирование команды и обучение инструментам бережливого производства, на втором — диагностика, включающая анализ цикла и выявление «узких мест», а на третьем — начинается внедрение изменений, при котором создается эталонный участок с применением инструментов бережливого производства.
После завершения работы экспертов сотрудники предприятия уже самостоятельно масштабируют внедренные принципы в течение 2,5 года и таким образом закрепляют культуру непрерывных улучшений. Участвовать в таких преобразованиях могут компании с выручкой от 400 млн рублей в год, представляющие обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ресурсоснабжение. Для представителей туристической сферы критерием участия является годовая выручка в размере от 180 млн рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.