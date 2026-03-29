В поселке Пречистое в Ярославской области благоустроят центральный парк

Там укрепят берег пруда и обустроят сцену.

Центральный парк в поселке Пречистое Первомайского округа Ярославской области благоустроят в 2026 году в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В парке укрепят берег пруда и обустроят сцену для проведения мероприятий. Ранее, в 2021 году, здесь уже оборудовали детскую площадку с травмобезопасным покрытием, проложили пешеходные дорожки, выполнили озеленение.

В прошлом году в Пречистом благоустроили Парк Леса, там создали пешеходные зоны, установили детский игровой комплекс, сделали плавающий фонтан, веревочный парк и художественную подсветку.

Всего в этом году в регионе благоустроят 22 территории. Среди объектов — площадь Юности в Ярославле, детский парк в Данилове, Волжская набережная в Рыбинске и парк в Борисоглебском.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.