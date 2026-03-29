Резидент межвузовского кампуса в Уфе получил грант на новые проекты

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) — резидент межвузовского кампуса Евразийского НОЦ — вошел в число победителей конкурса Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, сообщили в региональном министерстве просвещения. Научная работа соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».
Университет получит федеральный грант на проект «Промышленные кадры: подготовка специалистов для сферы производственных технологий и оборудования». Отметим, что вуз становится грантополучателем уже второй год подряд.
Ключевым направлением развития стала работа по наращиванию сети индустриальных партнеров. Стратегическим партнером УУНиТ выступает ПАО «ОДК‑УМПО». Совместно с предприятием вуз реализует программу подготовки инженерных кадров «Крылья Ростеха». Благодаря гранту проект будет масштабирован: число участвующих в нем студентов увеличится в четыре раза, все курсы переориентируют на решение прикладных задач.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.