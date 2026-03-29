Экс-тренер «Зенита» Луческу рассказал о своем состоянии после госпитализации

Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, который сейчас руководит сборной Румынии, продолжает находиться в больнице после того, как был госпитализирован из-за обморока. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.
Тем не менее состояние Луческу улучшилось.
— Сейчас я чувствую себя хорошо. Я полностью здоров, но все еще прохожу некоторые обследования, поэтому остаюсь в больнице, — приводят его слова в материале.
Луческу ранее рассказал, почему он решил покинуть пост главного тренера киевского футбольного клуба «Динамо» в 2023 году.
Луческу экстренно госпитализировали в Румынии еще в январе. По данным ProSport, у 80-летнего специалиста возникли серьезные проблемы со здоровьем, которые начались с простуды в конце года и позже дали осложнение на сердце.
Луческу с 2024 года возглавляет сборную Румынии. Он планировал поездку в Турцию, чтобы наблюдать за кандидатами в национальную команду на сборах румынских клубов, однако визит пришлось отменить из-за состояния здоровья. Луческу наиболее известен по работе в донецком «Шахтере», где он руководил командой с 2004 по 2016 год.