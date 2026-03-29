Воспитанники школы-интерната Свердловской области приняли участие в квесте

Исторический квест для воспитанников школы-интерната состоялся в Ивдельском музее в Свердловской области. Мероприятие проведено в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в управлении по культуре, физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Ивдельского муниципального округа.
Участники разделились на три команды и соревновались в знаниях, находчивости и сплоченности. Юные историки собрались в команды и разгадывали тайны прошлого, состязались в эрудиции, открывали новые факты о родном крае.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.