В Кущевском районе Кубани появится библиотека нового поколения

Межпоселенческая центральная библиотека из Кущевского района Краснодарского края участвует в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в районной администрации.
Победители получат в 2027 году из федерального бюджета от 8 до 15 млн рублей. Сейчас готовится пакет документов, заключен договор на разработку дизайн-проекта и концепции. Средства направят для приобретения техники, оборудование залов и деление пространства на тематические зоны.
В 2025 году благодаря нацпроекту библиотека уже получила 8,2 млн рублей на капитальный ремонт. Ежегодно здесь проводят более 400 массовых мероприятий: конференции, круглые столы, литературные гостиные, праздники и акции. Работает семь клубов по интересам, в том числе для детей, подростков и людей с нарушениями слуха и зрения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.