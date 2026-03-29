Ученицы из Красноуральска поучаствовали в вузовской олимпиаде по педагогике

Ученица 9-го класса школы № 8 Виктория Нужина и ученица 10-го класса школы № 2 Ангелина Баранова из Красноуральска Свердловской области приняли участие в региональном этапе олимпиады по педагогике и психологии. Мероприятие организовал Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в управлении образования городского округа Красноуральск.
Интеллектуальный турнир состоялся 20 марта на площадке УрГПУ. Участницам предложили тесты и практические задания, проверяющие способность аргументировать свою точку зрения, анализировать и ставить себя на место учителя. Школьницы отметили, что олимпиада дала им новый опыт, укрепила интерес к будущей профессии и позволила познакомиться с единомышленниками.
Отметим, все участники регионального этапа получат дополнительные два балла при поступлении в УрГПУ, а победитель и призеры — дополнительные привилегии. Итоги будут опубликованы на сайте университета 31 марта.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.