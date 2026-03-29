«Торпедо» выиграло у «Северстали» в овертайме матча плей-офф — 3:2

Счёт в серии 3:1 в пользу нижегородцев, впереди новый решающий матч в Череповце.

«Торпедо» в Нижнем Новгороде вырвало победу у «Северстали» в овертайме четвёртого матча первого круга плей-офф Кубка Гагарина — 3:2. Счёт в серии по итогам всех состоявшихся игр — 3:1 в пользу нижегородцев.

На четвёртый матч первого круга нижегородцы выходили с преимуществом в серии — 2:1.

Первые два периода нынешнего матча прошли с нулевым счётом на табло и единственным двухминутным удалением Сергея Бойкова из «Торпедо».

В третьем периоде соперники создавали сумасшедшие моменты, но вратари Денис Костин и Александр Самойлов оказывались на высоте. Только на десятой минуте периода гол в ворота нижегородцев забросил Илья Рейнгардт, затем второй на 15-й минуте — Томас Грегуар. За 1 минуту 41 секунду торпедовцы отыграли одну шайбу — её забил Андрей Белевич, а за секунды до конца периода мир перевернул гол Никиты Шавина, и стадион просто взорвался — соперники впервые в серии отправились в овертайм.

Первый овертайм прошел без шайб, а на 13-й секунде второго победную шайбу забил Сергей Гончарук.

Ранее памятник Горькому в Нижнем Новгороде оделся в шарфик «Торпедо» в поддержку родного клуба, а нижегородцы дома одержали волевую победу в третьем матче серии — 3:1. Стало известно, что первые товарищеские матчи на достраиваемой в Нижнем Новгороде ледовой арене могут состояться уже летом 2026 года.