Спортсменка из Анапы завоевала бронзу на международном турнире по самбо

Источник: Национальные проекты России

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 1 Анапы завоевала 3-е место на международном турнире по самбо, сообщили в администрации города. Соревнования организованы по госпрограмме «Спорт России».

Кубок основоположников самбо состоялся 24−25 марта в Международном центре самбо в Москве. Турнир собрал спортсменов из 20 стран, включая Россию, Белоруссию, Турцию, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Монголию и Кипр.

В составе российской сборной в весовой категории 80+ выступала спортсменка из Анапы Валерия Нижегородова. В решающих схватках она уступила более опытным соперницам и завоевала бронзовую медаль.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.