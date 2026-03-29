Проект «Голоса народов России» включит аудиосказки на коми-пермяцком языке

В Пермском крае реализуют проект «Голоса народов России». В Коми-Пермяцком округе команда проекта запишет аудиосказки на национальном языке. Сказки прозвучат в оригинале и русском переводе с участием актеров.
Цифровая платформа включит 25 народных сказок на мордовском, коми-пермяцком, карельском, вепсском и финском языках. По словам автора проекта Екатерины Радостевой, сказка является идеальным форматом оживлении языка.
«Его не нужно объяснять — его нужно услышать. Сказка — это язык в действии, а также безопасное пространство, где можно услышать свой язык и свою культуру. В ней всегда есть кто-то, кто тебя поддержит», — пояснила Екатерина Радостева.
Проект «Голоса народов России» реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.