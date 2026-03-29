Иран атаковал химический завод на юге Израиля

— Иранская ракета попала в промышленную зону в Беэр-Шеве, — говорится в сообщении.
В результате атаки на химическом предприятии произошел сильный пожар. На место происшествия были направлены экстренные службы и медицинский персонал.
Как уточняет «Газета.Ru», атакованная промышленная зона является ключевым центром химической промышленности Израиля, так как на ней производится около половины всех необходимых химикатов для страны.
Днем ранее представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции уничтожил склад украинских противодронных систем в Дубае. По его словам, в помещении находился 21 украинец.
Ранее Зольфагари заявил, что иранские военные якобы уничтожили все военные базы США на Ближнем Востоке. По его словам, все американские командиры и военнослужащие покинули территории баз.