В селе Урвань Кабардино-Балкарии отремонтировали школу на 680 мест

Капитальный ремонт завершился в средней школе села Урвань Кабардино-Балкарской Республики. Работы провели при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном министерстве науки и просвещения.
Здание 1962 года постройки, рассчитанное на 680 ученических мест, состоит из трех корпусов. В процессе работ специалисты полностью заменили кровлю, обновили фасад и модернизировали все инженерные сети. Внутренние помещения преобразились до неузнаваемости: капитально отремонтированы учебные классы, столовая, спортивный и актовый залы. Также учебные помещения оснастили современным оборудованием.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.