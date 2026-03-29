Одна победа отделяет «Торпедо» от четвертьфинала КХЛ

Северяне сумели воспользоваться ошибками волжан на 51-й и 55-й минутах. Цель поразили Илья Рейнгардт и канадец Томас Грегуар. Нижегородцы спаслись за счёт характера и напора. Андрей Белевич, находясь перед вратарём, совершил подправление после броска Сергея Гончарука (на табло было время 58.19), а чуть позже после передачи Максима Летунова равенство восстановил Никита Шавин (59.10). Вторыми ассистентами были соответственно Василий Атанасов и Владислав Фирстов. В обоих случаях торпедовцы атаковали с экстра-полевым игроком на площадке.