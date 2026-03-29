Одна победа отделяет «Торпедо» от четвертьфинала КХЛ. 29 марта нижегородцы одолели гостей из Череповца — 3:2. Домашний матч нашей хоккейной команды с «Северсталью» был «сухим» до середины третьего периода, а затем конкурентов прорвало на четыре гола.
Северяне сумели воспользоваться ошибками волжан на 51-й и 55-й минутах. Цель поразили Илья Рейнгардт и канадец Томас Грегуар. Нижегородцы спаслись за счёт характера и напора. Андрей Белевич, находясь перед вратарём, совершил подправление после броска Сергея Гончарука (на табло было время 58.19), а чуть позже после передачи Максима Летунова равенство восстановил Никита Шавин (59.10). Вторыми ассистентами были соответственно Василий Атанасов и Владислав Фирстов. В обоих случаях торпедовцы атаковали с экстра-полевым игроком на площадке.
Первый 20-минутный овертайм оказался безголевым, второй же продлился всего-навсего 13 секунд. Гончарук, получив пас от Летунова, переиграл вратаря Александра Самойлова при выходе один на один. Ещё одна результативная передача на счету Фирстова.
Состав «Торпедо»: Костин (Шугаев в запасе); Сизов (А) — Конюшков (А), Гончарук — Летунов — Фирстов; Нарделла — Силаев, Виноградов — Ткачёв (К) — Атанасов; Журавлёв — Александров, Соколов — Свищёв — Гараев; Бойков, Шавин — Белевич — Яремчук, Принс. Саровчанин Антон Силаев провёл уже 200-ю игру в Континентальной хоккейной лиге, хотя 11 апреля ему исполнится лишь 20 лет.
Счёт в серии — 3:1 в пользу «Торпедо» (4:1, 0:4, 3:1, 3:2 ОТ). Следующая игра ⅛ финала (серия до четырёх побед) состоится в Череповце 31 марта. Если потребуется шестая встреча, то она пройдёт в Нижнем Новгороде 2 апреля.