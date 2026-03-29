На Дону временно отказались от рейсов «Валдая» до станицы Багаевской

Проблема связана с недостаточным углублением дна.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году запустить речной пассажирский транспорт в станицу Багаевскую не удастся. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова на пресс-конференции в информационном агентстве «ТАСС-Юг».

— Мы не может гарантировать безопасный подход к причалу, там не выполнено достаточное дноуглубление, чтобы подходил «Валдай», — рассказала министр.

Вопрос отложили до того момента, когда в станице будет установлен причал, отвечающий требованиям ведомства. Напомним, что в этом году скоростные суда на подводных крыльях «Валдай» начнут курсировать по Дону с 3 апреля. Первый рейс отправится из Ростова в станицу Старочеркасскую.

