На Дону временно отказались от рейсов «Валдая» до станицы Багаевской

Вопрос отложили до того момента, когда в станице будет установлен причал, отвечающий требованиям ведомства. Напомним, что в этом году скоростные суда на подводных крыльях «Валдай» начнут курсировать по Дону с 3 апреля. Первый рейс отправится из Ростова в станицу Старочеркасскую.