Татарстан признан самым перспективным регионом для трудоустройства

По итогам первого квартала 2026 года Татарстан занял первое место в рейтинге самых перспективных регионов для трудоустройства, составленном сервисом hh.ru, сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Такой высокий показатель соответствует целям нацпроекта «Кадры».
В тройку лидеров также вошли Башкортостан и Амурская область. Средняя зарплата в Татарстане достигает 80 тысяч рублей, а уровень безработицы составляет всего 1,7%. Почти 78% соискателей готовы рекомендовать местных работодателей — такой показатель стал возможен благодаря активному развитию ИТ‑кластера, а также финансового и строительного секторов. При этом лишь 11,9% опрошенных рассматривают возможность переезда ради работы. Методология рейтинга учитывает сразу несколько факторов: уровень зарплат, уровень безработицы, конкуренцию на рынке труда и миграционные настроения соискателей.
В пресс‑службе Центра занятости населения Республики Татарстан дали несколько рекомендаций для тех, кто ищет работу. Специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на стабильность и социальный пакет: в переменчивое время надежная компания с развитой корпоративной культурой и ДМС может оказаться выгоднее, чем предложение с высокой, но не гарантированной зарплатой.
Жителям республики также рекомендуют активно использовать инструменты государственной поддержки. В кадровом центре «Работа России» можно не только оформить пособие, но и получить помощь в профориентации, составлении цифрового резюме, подготовке к собеседованию, а также доступ к ярмаркам вакансий от надежных работодателей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.