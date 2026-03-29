Акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла в Ростове-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону выразили свою поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) и Католикосу всех армян Гарегину II. Настоятель церкви Святого Креста Арутюн Тертерян поделился обеспокоенностью армянской диаспоры, которая пристально следит за происходящим в Армении, называя это гонениями на церковь. Он особо отметил, что в эти непростые времена для священнослужителей ААЦ как никогда важно быть опорой для своих верующих.