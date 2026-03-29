В селе Николо‑Павловском Свердловской области отремонтируют школу № 5

Капитальный ремонт здания средней образовательной школы № 5 в селе Николо‑Павловском Свердловской области стартовал в начале марта. Работы проводят по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в управлении образования администрации Горноуральского городского округа.
Ремонт продлится два года — в период с 2026-го по 2027-й. Специалисты выполнят масштабные работы: приведут в порядок фундамент, цоколь и отмостку, заменят кровлю, потолки, межэтажные перекрытия и полы. Предусмотрена установка новых окон, дверей, входных групп, лестниц и крылец, а также восстановление фасада здания. Мастера займутся ремонтом систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, слаботочных сетей и системы пожаротушения. Кроме того, запланированы электромонтажные и косметические работы, а также закупка современной мебели и средств обучения.
На время проведения ремонтных работ школа временно переехала по адресу: улица Новая, дом 9, строение 1. Учебный процесс организован в две смены. Для школьников обеспечено горячее питание, а условия обучения полностью соответствуют нормам безопасности и лицензионным требованиям.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.