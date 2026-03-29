«Роскосмос» показал, как из космоса выглядит мощный циклон в Дагестане

В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе региона.