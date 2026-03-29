«Роскосмос» показал, как из космоса выглядит мощный циклон в Дагестане

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видео движения мощного циклона, который вызвал масштабное наводнение в Дагестане.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе региона.
«Ливни и шквалистый ветер: съемка Дагестана из космоса. Мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение в Республике», — отметил «Роскосмос» в своем канале на платформе Max.
Как уточнили в корпорации, съемка велась с помощью спутников «Электро‑Л» и «Арктика‑М».