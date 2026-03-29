В Пензенской области обновят мост на подъезде к селу Русский Камешкир

Сооружение длиной 68 метров было построено в 1974 году.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт моста проведут в Камешкирском районе Пензенской области, сообщили в управлении строительства и дорожного хозяйства региона. Работы выполнят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сооружение было построено в 1974 году и располагается на региональной дороге Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино. Протяженность моста составляет 68 погонных метров. Специалисты восстановят балки пролетных строений и займутся ремонтом мостового полотна, а после завершения этих работ уложат два слоя асфальта.

Кроме того, на объекте установят пешеходные и барьерные ограждения, обустроят опоры и сопряжение моста с насыпью. Еще одним важным этапом станет монтаж новых водоотводных систем.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.