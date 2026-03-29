Элизабет Абраамян выиграла два золота на турнире по настольному теннису в Тунисе. На счету нижегородской спортсменки — четырёхкратной чемпионки России в одиночном разряде — также одна бронзовая награда.
Свою первую медаль Элизабет Абраамян завоевала 27 марта в смешанной паре с французом Эстебаном Дорром. В полуфинале они проиграли испанцам — 2:3, хотя в пятой партии вели — 10:7, то есть от победы отделяло одно очко. Итог — обидная бронза.
В женском парном разряде Элизабет Абраамян и москвичка Мария Панфилова сошлись в воскресном финале с японскими теннисистками. Российские девчата взяли верх — 3:2 (11:8, 11:7, 9:11, 11:13, 11:5). Наша землячка и её нижегородский наставник, заслуженный тренер России Сергей Брусин принимали поздравления не только с золотом, но и с тем, что Элизабет выполнила норматив мастера спорта международного класса.
Наконец, 29 марта в женском одиночном разряде Элиз тоже выступила в финальном поединке. Соперницей была кореянка — 17-й номер мирового рейтинга. Абраамян вырвала победу — 4:3 (9:11, 5:11, 11:9, 8:11, 11:4, 11:8, 13:11).