Элизабет Абраамян выиграла два золота на турнире по настольному теннису в Тунисе

В женском парном разряде Элизабет Абраамян и москвичка Мария Панфилова сошлись в воскресном финале с японскими теннисистками. Российские девчата взяли верх — 3:2 (11:8, 11:7, 9:11, 11:13, 11:5). Наша землячка и её нижегородский наставник, заслуженный тренер России Сергей Брусин принимали поздравления не только с золотом, но и с тем, что Элизабет выполнила норматив мастера спорта международного класса.