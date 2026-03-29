Россиян предупредили о блокировке счетов из-за неподачи НДФЛ-3: подробности

Блокировка счетов за непредоставление налоговой декларации грозит не всем физлицам, обязанным декларировать доход по форме 3-НДФЛ, а только тем, кто занимается частной практикой или предпринимательской деятельностью. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) в мессенджере МАХ.
«Приостановка операций за непредставленную декларацию распространяется только на: организации, ИП, нотариусов, адвокатов, иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности», — отметило ведомство.
В публикации подчеркнули, что операции по счетам в банке могут быть приостановлены, если такие налогоплательщики не представили налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока.
Как писал сайт KP.RU, ежегодно ориентир для сдача 3-НДФЛ одинаковый — 30 апреля, следующее за годом, когда были получены доходы. Иногда бывают особые случае, связанные с праздниками. За опоздание физлицу назначают штраф — 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки. Более того, налоговый орган займется проверкой и может доначислить налог, пени и назначить 40% штрафа за его неуплату и несвоевременную подачу декларации.