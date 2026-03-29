Офис Нетаньяху объяснил недопуск латинского патриарха в храм Гроба Господня

Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня был обусловлен исключительно мерами безопасности. Такое объяснение в воскресенье, 29 марта, опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
— Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности, — говорится в публикации в социальной сети Х.
В аппарате израильского премьера уточнили, что требования безопасности распространяются не только на католиков. Нетаньяху призвал верующих всех конфессий временно воздержаться от посещения мессы в Старом городе. Он также заверил, что специальные службы уже разрабатывают план, который позволит всем верующим посетить храмы на следующей неделе.
О произошедшем стало известно 29 марта. Полиция Израиля не пустила латинского патриарха Иерусалима и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня. После этого Министерство иностранных дел Италии вызвал посла Израиля для разъяснений.