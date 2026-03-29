«Одноклассники»: почему одна из первых российских соцсетей вновь набирает популярность

20 лет исполнилось одной из главных социальных сетей Рунета — «Одноклассники». Хотя сеть уже устарела, ее все равно вспоминают с теплыми чувствами. Почему она вновь набирает популярность, выясняла «Вечерняя Москва».
Раньше «Одноклассники» были популярнее других соцсетей. Такая ситуация сохранялась вплоть до 2012 года. На сайте с ярким оранжевым дизайном можно было играть в игры и ставить оценки фотографиям. И оценки эти (от единицы до пяти, а иногда и до пяти с плюсом!) для многих действительно имели значение.
А после 2012 года в социальной сети начало активно расти свое сообщество пожилых пользователей Рунета. Их привлекали удобство сайта и возможность найти друзей и знакомых из прошлого. Люди же помладше, оказавшись в меньшинстве, ушли на другие сайты. Так ленту новостей заполонили фотографии огородов, внуков, семейных застолий, добрые мемы, открытки с пожеланиями хорошего дня…
— Можно заметить, что те же самые зумеры, что застали уход из «Одноклассников», сейчас сами начали следить за контентом, которым славится этот сайт, — рассказывает семейный психолог, специалист по работе с подростками и детьми Ирина Провоторова. — Люди после фазы подросткового бунта возвращаются к тому, на чем изначально строилась их личность.
И у многих зумеров это те самые открытки-картинки с пожеланиями доброго дня. Еще через поколение уже другая молодежь будет смеяться над контентом сегодняшнего дня в других, более популярных, соцсетях. И все же эта соцсеть изменила Рунет. Так, фанатские клубы людей «за 60» объединяются вокруг любимого артиста именно там. Например, одно из самых больших сообществ посвящено Стасу Михайлову, которого даже часто называют «лицом» соцсети. Активно общается с фанатами в «Одноклассниках» и Григорий Лепс.
