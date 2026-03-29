Учёные научились определять риск наступления преждевременной смерти по ходьбе

Исследование показало, что медленная ходьба (прогулочный темп, позволяющий легко беседовать) связана с самым высоким риском смертности. Люди, предпочитающие средний темп (обычный городской), имеют более низкий риск, а те, кто ходит быстро (с лёгкой нагрузкой, когда разговор уже затруднен), — минимальный. Примечательно, что эта связь сохраняется даже после учёта таких факторов, как возраст, вес, уровень активности и наличие хронических заболеваний, опровергая идею о том, что «здоровые просто ходят быстрее». Врачи объясняют это тем, что скорость ходьбы является комплексным индикатором здоровья, отражающим работу сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и нервной систем, и, по сути, служит общим маркером состояния организма.