Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёные научились определять риск наступления преждевременной смерти по ходьбе

Исследование британских учёных из University of Leicester показало, что среди пяти простых показателей здоровья — скорости ходьбы, силы хвата, пульса в покое, продолжительности сна и уровня активности — именно скорость передвижения оказалась самым сильным индикатором, предсказывающим преждевременную смерть. В эксперименте приняли участие более 407 тысяч человек.

Источник: Life.ru

Особенно показатель важен для людей с хроническими заболеваниями: у них темп ходьбы сильнее коррелирует с вероятностью неблагоприятного исхода. Авторы исследования предлагают использовать измерение скорости ходьбы как простой, доступный инструмент для ранней идентификации групп повышенного риска и улучшения профилактики.

Исследование показало, что медленная ходьба (прогулочный темп, позволяющий легко беседовать) связана с самым высоким риском смертности. Люди, предпочитающие средний темп (обычный городской), имеют более низкий риск, а те, кто ходит быстро (с лёгкой нагрузкой, когда разговор уже затруднен), — минимальный. Примечательно, что эта связь сохраняется даже после учёта таких факторов, как возраст, вес, уровень активности и наличие хронических заболеваний, опровергая идею о том, что «здоровые просто ходят быстрее». Врачи объясняют это тем, что скорость ходьбы является комплексным индикатором здоровья, отражающим работу сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и нервной систем, и, по сути, служит общим маркером состояния организма.

По словам учёных, добавление этого параметра в традиционные модели (возраст, пол, давление, холестерин) заметно повышает точность оценки риска.

Ранее врач-терапевт назвала 10 правил ходьбы, которые помогут не угробить здоровье. Важно делать это регулярно и правильно ставить стопы, чтобы снизить нагрузку на суставы и повысить эффективность тренировки.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.