Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде открылся просветительский фестиваль к юбилею региона

В Калининграде открылся фестиваль «80 историй о главном», посвященный юбилею региона.

В Калининграде открылся фестиваль «80 историй о главном», посвященный юбилею региона. Торжественное открытие прошло 28 марта в Музее Мирового океана на площадке лектория «ОКЕАНиЯ». Фестиваль объединит различные просветительские форматы — от лекций и выставок до спектаклей и дискуссий, которые будут проходить до середины июля.

В программе запланированы выступления более 40 спикеров и мероприятия на темы истории, науки, культуры и повседневной жизни региона. Организаторы рассчитывают, что проект заинтересует как молодежь, так и взрослую аудиторию.

Завершится фестиваль 19 июля и станет частью празднования 80-летия Янтарного края. Всего в рамках юбилея в регионе планируют провести около 400 мероприятий.

Ранее мы писали, что юбилей Калининградской области отметили концертом в Черняховске.