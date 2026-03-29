В Калининграде открылся просветительский фестиваль к юбилею региона

В Калининграде открылся фестиваль «80 историй о главном», посвященный юбилею региона. Торжественное открытие прошло 28 марта в Музее Мирового океана на площадке лектория «ОКЕАНиЯ». Фестиваль объединит различные просветительские форматы — от лекций и выставок до спектаклей и дискуссий, которые будут проходить до середины июля.