Врач Хачирова: безопасная кардионагрузка после 60 лет — скандинавская ходьба

Скандинавская ходьба становится лидером среди тренировок для этой возрастной группы, потому что в этом возрасте в приоритете должны быть безопасность суставов, стабильное давление, поддержание тонуса и общение. Все это можно найти именно в данном виде нагрузки. Скандинавская ходьба обеспечивает минимальную нагрузку на колени и позвоночник, позволяет дозировать интенсивность тренировки темпом и рельефом, способствует улучшению осанки и координации, что служит профилактикой падений. Такие прогулки тренируют сердце в комфортном режиме, а социальный аспект — прогулки в группе — важен для психического здоровья, пишет Газета.ru.