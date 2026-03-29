Врач Хачирова: безопасная кардионагрузка после 60 лет — скандинавская ходьба

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета Эльвира Хачирова назвала самую полезную тренировку для сердца в 60 лет.
Скандинавская ходьба становится лидером среди тренировок для этой возрастной группы, потому что в этом возрасте в приоритете должны быть безопасность суставов, стабильное давление, поддержание тонуса и общение. Все это можно найти именно в данном виде нагрузки. Скандинавская ходьба обеспечивает минимальную нагрузку на колени и позвоночник, позволяет дозировать интенсивность тренировки темпом и рельефом, способствует улучшению осанки и координации, что служит профилактикой падений. Такие прогулки тренируют сердце в комфортном режиме, а социальный аспект — прогулки в группе — важен для психического здоровья, пишет Газета.ru.
В числе других полезных видов активности специалист назвала плавание и аквааэробику, которые также способствуют тренировке сердца и сосудов, поддержанию подвижности суставов и мышечного корсета.
А вот без консультации с врачом приступать в этом возрасте к силовым и кардиотренировкам не стоит. Это может быть опасно для здоровья.
Клинический психолог Елена Полякова отметила, что для людей старшего возраста очень важно не оставаться в одиночестве. В условиях изоляции ускоряется развитие деменции, болезни Альцгеймера и возрастные недуги. Тело человека воспринимает длительное одиночество как сигнал смертельной опасности, начинается хронический стресс.
— Одиночество повышает риск смерти на 14%, а социальная изоляция — на 35%, -отметила врач в беседе с aif.ru.
Стресс неблагоприятно сказывается на всем организме, не только на нервной системе. Когда стресс становится длительным и системным, он способен перерасти в хроническое состояние, которое влияет на работу сердца, сосудов, нервной системы и внутренних органов. Опасность заключается в том, что такие изменения часто проходят незаметно, пишет газета Известия.