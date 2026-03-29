Юрист Земскова: собственника можно наказать за отказ вернуть депозит арендатору

Юрист по недвижимости, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова рассказала, что делать, если собственник квартиры отказывается вернуть залог арендатору при решении съехать.
Если во время расторжения договора не удается договориться о возврате депозита, то стоит начать с досудебной претензии. А после идти в суд с подготовленными документами.
Главным документом станет акт приема-передачи жилья, в нем должно быть отражено, что арендодатель не нанес недвижимости и мебели серьезного ущерба. Этот документ нужно будет приложить к исковому заявлению в суд, а в самом заявлении прописать, что вы настаиваете на возврате депозита.
При этом, шансы на удовлетворения иска выше, если в договоре аренды было прописано, на какие цели идет депозит: на оплату последнего месяца проживания или в счет обеспечительной меры на случай непредвиденных расходов в виде, например, ремонта.
— Если этого пункта зафиксировано не будет, возможны неприятные инциденты, — уточнила Земскова в беседе с Абзац.
Если суд встает на сторону арендатора, то собственника могут заставить вернуть не только депозит, но и процент за пользование чужими денежными средствами. За каждый день просрочки начисляется по 0,1% от действующей ставки Центробанка России.