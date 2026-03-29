«Волжаночка‑ГРАСС» прервала полосу неудач: волгоградские волейболистки взяли реванш в Орле

В пятом туре полуфинального турнира чемпионата России Высшей лиги Б волгоградская команда «Волжаночка‑ГРАСС» одержала уверенную победу над «Динамо Уфимочкой‑2» из Салавата со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:21). Матч прошёл в городе Орёл и стал глотком свежего воздуха для волжанок после серии неудач.
С первых минут матча подопечные Александра Чернова задали высокий темп игры. В первом сете команда быстро вышла вперёд и не позволила соперницам сократить разрыв — итоговые 25:17 в пользу Волгограда.
Во второй партии борьба оказалась более напряжённой. «Динамо Уфимочка‑2» пыталась перехватить инициативу, но слаженные действия связующих и точные атаки «Волжаночки» принесли победу и в этой партии — 25:22.
В третьем сете волгоградские спортсменки действовали хладнокровно и уверенно. Грамотная защита и мощные подачи не оставили шансов соперницам: партия завершилась со счётом 25:21, а вместе с ней — и весь матч.
Эта победа стала первой для «Волжаночки‑ГРАСС» после четырёх подряд поражений на турнире. Игроки и тренерский штаб явно смогли перестроить тактику и найти слабые места в игре оппонента.
Команду ждёт участие в турнире за 11−15-е места.
Александр Веселовский.