Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Действующий чемпион России «Торпедо-Горький» выбыл из борьбы в плей-офф ВХЛ

Нижегородцы уступили «Магнитке» в овертайме четвертого матча и проиграли серию всухую.

Источник: Комсомольская правда

Действующий обладатель Кубка Чемпиона России «Торпедо-Горький» прекратил борьбу за главный трофей Всероссийской хоккейной лиги. В четвертом матче серии первого раунда, который прошел в Нижнем Новгороде 29 марта, нижегородцы уступили «Магнитке» со счетом 2:3 в дополнительное время. В итоге победу в противостоянии одержала магнитогорская команда — 4:0 в серии.

Противостояние началось для нижегородцев с двух поражений на выезде, где команда уступила со счетом 1:3 и 3:6. Смена обстановки не помогла: в третьем матче на домашнем льду Дворца спорта имени Коноваленко команда «Торпедо-Горький» вновь уступила, на этот раз с минимальным счетом 0:1.

Четвертый и заключительный поединок начался для хозяев с многообещающего штурма: уже к 17-й минуте Никита Рожков открыл счет, а спустя всего две минуты Даниил Ильин удвоил преимущество, отправив гостей на перерыв при 0:2. Однако удержать лидерство не удалось. На 27-й минуте цифры сравнялись, а в овертайме точный бросок поставил точку в противостоянии.