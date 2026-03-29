Действующий чемпион России «Торпедо-Горький» выбыл из борьбы в плей-офф ВХЛ

Действующий обладатель Кубка Чемпиона России «Торпедо-Горький» прекратил борьбу за главный трофей Всероссийской хоккейной лиги. В четвертом матче серии первого раунда, который прошел в Нижнем Новгороде 29 марта, нижегородцы уступили «Магнитке» со счетом 2:3 в дополнительное время. В итоге победу в противостоянии одержала магнитогорская команда — 4:0 в серии.
Противостояние началось для нижегородцев с двух поражений на выезде, где команда уступила со счетом 1:3 и 3:6. Смена обстановки не помогла: в третьем матче на домашнем льду Дворца спорта имени Коноваленко команда «Торпедо-Горький» вновь уступила, на этот раз с минимальным счетом 0:1.
Четвертый и заключительный поединок начался для хозяев с многообещающего штурма: уже к 17-й минуте Никита Рожков открыл счет, а спустя всего две минуты Даниил Ильин удвоил преимущество, отправив гостей на перерыв при 0:2. Однако удержать лидерство не удалось. На 27-й минуте цифры сравнялись, а в овертайме точный бросок поставил точку в противостоянии.